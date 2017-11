Anel de noivado de Meghan Markle foi desenhado pelo próprio príncipe Harry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Meghan Markle, 36, fez sua primeira aparição oficial como noiva do príncipe Harry, 33. O casal posou para fotos no Jardim Branco, no Palácio de Kensington, em Londres, horas após o noivado ser anunciado nesta segunda (27). Para a ocasião, Markle vestiu um casaco branco da marca Line na altura dos joelhos. Por baixo, ela usou um vestido verde escuro da grife Parosh, com sapatos de salto cor bege da Aquazzura. O poderoso anel foi feito pela joalheria britânica Cleave and Company e desenhado pelo próprio príncipe, que escolheu dois diamantes da coleção pessoal da princesa Diana, além de uma pedra de Botswana, na África, onde o casal passou férias em 2016. O casamento dos noivos deve acontecer durante a primavera do hemisfério norte, entre março e junho de 2018. A expectativa é que a cerimônia consiga atrair tanta atenção quanto o casamento entre o príncipe William irmão de Harry e NAMORO A vida da atriz da série "Suits" não é a mesma desde que foi vista pela primeira vez com o príncipe Harry, em julho de 2016. Ao confirmar o relacionamento, em novembro do mesmo ano, o Palácio de Kensington emitiu um comunicado afirmando que Harry ficou preocupado com a segurança da namorada após ataques ofensivos nas redes sociais e pela imprensa. Desde o início do namoro, cada passo de Markle tem sido acompanhado pela mídia e por fãs. Existem diversas páginas nas redes sociais, e até mesmo um site dedicado ao seu estilo, o "Meghan's Mirror", onde é possível acompanhar e comprar as peças de seus looks. Markle é adepta ao visual de alfaiataria e é frequentemente vista usando camisa, calça social e blazer. Em suas aparições ao lado do príncipe Harry, a atriz geralmente usa vestidos longos ou médios, na altura dos joelhos.