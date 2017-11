D'Alessandro diz que salário 'não será impeditivo' para renovar

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - D'Alessandro se vê perto de renovar com Inter. Aos 36 anos, o camisa 10 explicou que não será o salário impeditivo para esticar sua ligação ao clube. "As negociações estão bem avançadas, muito avançadas. Vou sair de férias, mas quem sabe até o final do ano podemos ter uma notícia. A vontade do clube e a minha se encontram. Não vai ser problema", disse.

"Ninguém joga por dinheiro, não é? Os caras jogam de graça e eu sou o único que não? Eu faço a minha parte de frisar de que isso não será impedimento para assinar. Os caras que jogaram bola, ou quem sabe de futebol e sabem de tática, criticam o D'Alessandro por jogar bem ou não. Os que não sabem, criticam pelo o que eu ganho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só comigo falam de grana quando criticam. Eu fico chateado", completou.

A negociação já dura perto de uma semana. O agente de D'Ale, Matías Aldao, mantém reuniões sistemáticas com a direção do Inter desde antes do encerramento da Série B. A tendência é que as coisas avancem antes mesmo do Lance de Craque -jogo beneficente que o argentino promove em Porto Alegre.

"Eu sou sincero sempre... As conversas estão avançadas, a vontade é a mesma. Tomara que dê certo, eu quero terminar minha história no clube na Série A. Não na Série B. Foi um ano pesado, mas está tudo bem encaminhado", afirmou. "Tem pontos que ainda precisamos fechar. Eu não posso dar detalhes, mas tem pontos que temos que fechar. Acho que vai dar certo", completou.

Na última semana, ao canal "TycSports", da Argentina, D'Alessandro disse que terminaria a carreira no Inter ou no River Plate, mas não deu garantias. Porém, o Colorado está mais perto de ser o destino atualmente. "Vai ser uma decisão, uma das mais importantes, mas é por eu estar perto do final. Traz um pouco de tristeza isso... Mas vai dar certo", referiu. A ideia do jogador é ampliar seu vínculo por dois anos e, aos 38 anos, se aposentar e dar passos mais firmes na carreira de técnico, para a qual estuda desde o ano passado.