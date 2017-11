MON tem entrada gratuita todos os domingos de dezembro

O Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece a partir de 03 de dezembro entrada franca ao público, das 10h às 18h, durante todo o mês. Também haverá entrada gratuita, de terça a domingo, para quem completa 15 anos em 2017. Basta apresentar na bilheteria um documento com foto que comprove o nascimento em 2002. As ações se estendem até 31 de dezembro e são parte das comemorações dos 15 anos do MON, completados em novembro.

O público poderá conferir as seguintes mostras em cartaz: Corpos de Fábrica – Obras de Ana Norogrando (2015-2017); Los Carpinteros: Objeto Vital; Masao Yamamoto: o sensei das imagens pequenas; Salão Paranaense- Memória e Momento; Luz = Matéria; Antologia poética (2000-2017) Adolfo Montejo Navas; Não está claro até que a noite caia; Museu em Construção; Espaço Niemeyer; Cones; Pátio das Esculturas e a instalação Intangível, de Rafael Silveira.

Em 24 e 31 de dezembro, devido às festas de fim de ano, o museu funciona das 10h às 15h, com retirada de ingressos na bilheteria até as 14h30. O Educativo do MON prepara também programação especial todos os domingos e quartas-feiras, dia em que a entrada sempre é gratuita.

ÁRVORE SOLAR - Além da programação do museu, os visitantes também podem conhecer a Árvore Solar, uma estrutura que capta luz do Sol e a converte em energia elétrica. O sistema permite que 16 pessoas recarreguem o celular ao mesmo tempo e que 50 utilizem conexão wi-fi de forma gratuita. Funciona 24 horas por dia de forma autônoma, utilizando uma fonte de energia limpa e renovável.

A Árvore Solar está instalada no parque, na área externa do museu, espaço conhecido como “parcão”, e faz parte de um projeto de educação ambiental e conscientização sobre sustentabilidade. A instalação tem patrocínio da Copel Telecom.

CAMPANHA #MON15ANOS - O público pode aparecer nas redes sociais do MON. Basta escolher uma foto tirada no museu, usar @museuoscarniemeyer e a marcação #MON15anos. As fotos selecionadas serão publicadas no Facebook ou Instagram como parte da comemoração.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico - Curitiba

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

41 3350 4400