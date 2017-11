Lei é aplicada mesmo com ela fora do Brasil, diz delegada sobre caso Tite

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniela Terra, a delegada titular da DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática), afirmou que já foi aberto o inquérito contra socialite Day McCarthy, que neste domingo (26), ofendeu Titi, 4, filha dos atores Bruno Gagliasso, 35, e Giovanna Ewbank, 31. Num vídeo publicado no Instagram, McCarthy, brasileira que mora no Canadá, chama a criança de "macaca com cabelo de bico de palha". "O inquérito já foi aberto. Essa pessoa vai ser chamada para prestar depoimento. Apesar de parecer que ela está fora do Brasil, a lei penal é aplicada a ela mesmo assim. Ela responde por todos os crimes cometidos contra a filha de Gagliasso", disse em entrevista a jornalistas presentes na delegacia. Nesta segunda (27), Gagliasso esteve na Cidade da Polícia, zona norte do Rio de Janeiro, para prestar queixa das ofensas racistas. Segundo o artista, sua mulher, a também atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 31, não o acompanhou porque "não havia necessidade". "Estou aqui pela minha filha, por mim, pela minha mulher, pelos meus amigos e por todo mundo que foi ferido e desrespeitado", disse. De acordo com Terra, a legislação aplicada é a brasileira, o que independe de onde McCarthy esteja, e que o processo penal vai seguir com ajuda do Ministério da Justiça. "Já temos o local onde ela está e estamos providenciando a intimação legal. Ela vai responder pelos crimes de injúria por preconceito e difamação. O tempo de reclusão é de um a três anos para injúria por preconceito, além de outros fatos que possam agravar a pena", disse a delegada. JUSTIÇA Após registrar a denúncia, Gagliasso afirmou que vai "processar e fazer o que tiver que fazer de todas as maneiras". "Eu penso em fazer justiça, e o começo é estar aqui. Não é a primeira vez que venho aqui e vou continuar vindo. A minha filha vai dar um Google quando estiver mais velha e vai ver. Todo mundo está vendo. A gente não pode se calar e achar que essa criminosa vai sair impune". Gagliasso também disse que não tem dúvidas de que a socialite será punida. "A delegada foi bem clara comigo. Disse que ela cometeu um crime e que não importa o lugar do mundo que ela esteja, vai responder por isso." O ator agradeceu o carinho e apoio que ele e a família têm recebido. "Minha filha não tem noção do que está acontecendo. Só tem quatro anos e meio. Mas mais tarde ela vai ter. E vai ter também força e inteligência o suficiente para fazer o que estou fazendo aqui. E eu vou vir acompanhar. Obviamente essa não vai ser a última vez que isso vai acontecer. Mas ela vai ser forte e instruída."