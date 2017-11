Coritiba chega a 110 cartões e tem mais dois suspensos

Léo: lateral-direito é o jogador do Coritiba com mais cartões amarelos no Brasileirão (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba chegou a 105 amarelos e cinco vermelhos no Campeonato Brasileiro. É a equipe com mais cartões na competição. Dessa vez, o time perdeu mais dois atletas para a decisão em Chapecó: o zagueiro Werley e o meia Yan Sasse. Eles receberam o terceiro amarelo da série e estão suspensos para a partida pela última rodada do Brasileirão.

A Chapecoense é a segunda equipe com mais amarelos: 101. Em expulsões, os principais são a Ponte Preta (com nove) e o Bahia (seis). O Coxa é o terceiro colocado em vermelhos e líder isolado em amarelos.

No total das 37 rodadas do Brasileirão, o Coxa já teve 30 desfalques por cartões (cinco por expulsões e 25 por amarelos). Léo já ficou de fora três vezes por esse motivo (soma nove amarelos). Jonas, Galdezani, William Matheus, Alecsandro, Henrique Almeida e Rildo já receberam duas suspensões cada por amarelos.

O cálculo (30 desfalques) não inclui as punições adicionais aplicadas pelo STJD. Kleber, por exemplo, acabou punido com 11 jogos de suspensão.

Os expulsos do Coxa no Brasileirão foram Kleber, William Matheus, Anderson, Werley e Márcio.

Léo é o jogador do Coritiba com mais cartões na competição. Ele só atuou em 22 das 36 rodadas e, mesmo assim, conseguiu colecionar nove amarelos. Os volantes Galdezani e Jonas ficam em segundo lugar, com oito amarelos cada.

No Coritiba, Jonas tem a maior média de faltas cometidas, com 2,3 por jogo, empatado com Kleber. No total entre os 20 clubes da competição, Jonas e Kleber ficam em 11º lugar no ranking de faltas. Os líderes dessa lista são o atacante Guerrero (Flamengo), com 3,5 faltas por partida, e o volante Moisés, da Chapecoense, com 2,9.

Os jogadores com mais amarelos do Brasileirão são Romero (Corinthians), Judson (Avaí) e Lucas Lima (Santos), cada um com 12 cartões. Os recordistas de expulsões, com dois vermelhos cada, são Rodrigo (Ponte Preta), Fernando Bob (Ponte Preta), Naldo (Ponte Preta), Elton (Ponte Preta), Elias (Atlético-MG) e Daniel Guedes (Santos).

CARTÕES NO BRASILEIRÃO 2017

Time Amarelos Vermelhos 1 Coritiba 105 5 2 Chapecoense 101 2 3 Vasco 100 2 4 Atlético-MG 98 2 5 Vitória 93 5 6 Santos 92 4 7 Fluminense 91 3 8 Botafogo 89 2 9 Sport 87 4 10 Bahia 85 6 11 Ponte Preta 83 9 12 Cruzeiro 82 4 13 Atlético-GO 82 3 14 Avaí 81 5 15 Palmeiras 79 4 16 Corinthians 79 1 17 Atlético-PR 73 3 18 Flamengo 71 2 19 Grêmio 68 2 20 São Paulo 66 3

RETORNOS

Se o Coritiba terá novas suspensões, pelo menos ganhará reforços para a decisão contra a Chapecoense. Kleber e Léo cumpriram suspensão na última rodada e voltam ao time no domingo.

O volante Alan Santos foi substituído no final do primeiro tempo contra o São Paulo, no último domingo, quando sentiu dores na região da coxa. O clube ainda não divulgou se o jogador terá condições de atuar em Chapecó.

A provável escalação para domingo é Wilson; Léo, Márcio (Thalisson Kelven), Cleber Reis e Carleto; Jonas, Galdezani (João Paulo ou Edinho), Iago Dias (Rafael Longuine ou Getterson), Tiago Real e Rildo; Kleber.