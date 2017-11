Segunda edição do Curitiba RPG acontece no sábado

A Biblioteca Pública do Paraná promove no dia 2 de dezembro (sábado) a segunda edição do Curitiba RPG, evento voltado para os fãs de role playing games, jogos de tabuleiros, card games e cultura “nerd” em geral. As atividades acontecem das 14h às 21h em diversos espaços da Biblioteca. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

O evento conta com mesas para que os jogadores (iniciantes ou não) formem equipes, assim como mestres para conduzir as partidas em que os participantes criam personagens e narrativas colaborativamente. Também estarão presentes lojistas e expositores de jogos de cartas e de tabuleiro, para que os participantes testem ou adquiram os jogos.

Outro destaque da programação são as palestras sobre o universo de J. R. R. Tolkien (autor da trilogia O Senhor dos Aneis) e sobre a psicologia nos role playing games. Haverá também uma oficina de pintura de miniaturas de RPG, uma demonstração de jogos digitais desenvolvidos por estudantes e sorteios de board games. “As atividades buscam trazer um público diversificado para o RPG e mostrar o seu potencial para desenvolver relações e criatividade”, explica Lucas Rattman, responsável pela programação.

RPG NA BPP - O Curitiba RPG é uma extensão do projeto RPG na BPP. Realizados semanalmente desde 2013, os encontros de RPG, jogos de cartas e tabuleiro acontecem todos os sábados, das 14h às 20h, no 2º andar da Biblioteca. Durante as reuniões, os jogadores ficam à vontade para interagir com outros entusiastas do jogo. Interessados em conhecer o universo do RPG também podem participar.

SERVIÇO: Curitiba RPG – 2ª edição.

Data: 2 (sábado).

Horário: 14 às 21h.

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro).

Mais informações: 3221-4980.

Gratuito.