CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou, nesta segunda-feira (27), a importância de "soluções mágicas" de comunicação para sucesso eleitoral. Em reunião organizada pelo PT para definição de estratégias de comunicação para 2018, ele afirmou, segundo participantes, que as ferramentas de rede não podem ser superestimadas em detrimento da política. Ainda segundo presentes, Lula reconheceu a relevância da internet, ao lembrar que, em eleições passadas, seu desempenho dependia da edição dos jornais na TV. E que hoje consegue falar com milhões de pessoas no Facebook. Apesar do reconhecimento, Lula disse que "ficar escondido, em casa, atrás de um computador não muda nada". E defendeu o "olho no olho" na campanha. Convocada para unificação da comunicação em rede, a reunião contou com representantes da Fundação Perseu Abramo, CUT e MST.