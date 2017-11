Coritiba faz festa de confraternização e revolta torcedores

(foto: Reprodução/Twitter)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Com risco de rebaixamento no Brasileiro, o Coritiba viu uma confraternização de final de ano antecipada se tornar pólvora no ambiente do clube, que terá eleições no próximo dia 9. Fotos dos jogadores em um churrasco na manhã desta segunda-feira (27), um dia após derrota para o São Paulo em casa, circularam pela internet, causando revolta em vários torcedores.

O Coritiba confirmou que a festa foi marcada como uma "confraternização de final de ano entre os funcionários" e que a presença dos atletas, que estão de folga nesta segunda, era facultativa.

Alguns dos principais nomes do elenco, como o goleiro Wilson, estiveram no evento. A diretoria do Coritiba, encabeçada pelo presidente Rogerio Bacellar, também esteve presente.

Segundo o clube, a festa estava marcada há semanas, independente do resultado contra o São Paulo, e é considerada um evento oficial do clube para seus funcionários, num processo de integração. As fotos foram publicadas em perfis pessoais dos funcionários.

Com a derrota para o São Paulo, o Coritiba ficou com 43 pontos e caiu para a 16ª posição, apenas uma à frente da zona de rebaixamento, com um ponto a mais que Sport (17º, 42 pontos) e Avaí (18º, com a mesma pontuação da equipe de Recife).

O time foi ultrapassado pelo Vitória, 15º com 43. Para não ser rebaixado para a Série B, o Coritiba precisa derrotar a Chapecoense fora de casa na última rodada, ou no mínimo fazer o mesmo resultado que Sport e Avaí fizerem contra Corinthians e Santos em seus respectivos jogos.