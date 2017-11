Atlético-PR fica abaixo do Atlético-GO no returno do Brasileirão

Atlético-PR 2 x 2 Atlético-GO, na Arena da Baixada, no returno do Brasileirão (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético-GO foi rebaixado em 2017 com duas rodadas de antecedência. Em toda o Campeonato Brasileiro, o time goiano só ficou uma rodada fora da zona de rebaixamento. Foi o grande “saco de pancadas” da competição. Hoje está na lanterna, em último lugar, com 35 pontos em 37 jogos.

Mesmo assim, o Atlético-PR, que luta por vaga na Libertadores desde o início, conseguiu fazer um returno pior que o Atlético-GO. Nessa segunda parte da competição, o time paranaense somou 22 pontos em 18 jogos (seis vitórias, quatro empates e oito derrotas) – 40,7% de aproveitamento dos pontos. Nesse mesmo período, a equipe goiana fez 23 pontos em 18 jogos (seis vitórias, cinco empates e sete derrotas) – 42,6% de aproveitamento.

Entre os 20 do Brasileirão, o Atlético tem a quinta pior campanha do returno (ver tabela abaixo).

Curiosamente, o Atlético-PR não tem uma justificativa para a queda de rendimento no segundo turno. O elenco não perdeu jogadores por lesões de longo período e não teve desgaste físico excessivo. No primeiro turno, a equipe teve um calendário intenso, com jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, e teve como desafio conciliar as três competições.

O Atlético foi comandado pelo técnico Fabiano Soares em todo segundo turno. Ele assumiu o time no primeiro turno, na 14ª rodada. No total, ele somou nove vitórias, seis empates e nove derrotas no Brasileirão 2017 — 46% de aproveitamento.

O técnico anterior, Eduardo Baptista, dirigiu o Atlético em dez rodadas na competição, com quarto vitórias, três empates e três derrotas – 50% de aproveitamento.

Nas duas primeiras rodadas, o time teve Paulo Autuori no comando e perdeu as duas partidas.

Somanto todas as competições, Fabiano Soares teve 42% de aproveitamento (nove vitórias, seis empates e 11 derrotas).

Já Eduardo Baptista somou 46% dos pontos em todas as competições com o Atlético (cinco vitórias, três empates e cinco derrotas).

Paulo Autuori completou 87 jogos no Atlético, com 35 vitórias, 22 empates e 30 derrotas — 49% de aproveitamento.

A CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DO BRASILEIRÃO