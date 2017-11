São Paulo confirma ingresso a R$ 1 para o último jogo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai fazer uma ação de marketing para colocar o preço do ingresso a R$ 1 para a partida deste domingo (3), no Morumbi, contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O valor promocional serve como uma forma de agradecimento à torcida, que prestou apoio mesmo durante o período de crise em que o time tricolor lutava para sair da zona do rebaixamento.

O São Paulo e seus apoiadores confirmaram nesta segunda-feira (27) a operação. A promoção será viabilizada por meio de um trabalho conjunto com os patrocinadores do clube, o Banco Inter e a MRV. O São Paulo conseguiu a autorização para reduzir o valor do ingresso para a arquibancada, que custa entre R$ 20 e R$ 30, para R$ 10.

No caso, o torcedor vai pagar R$ 1 e os patrocinadores arcam os R$ 9 restantes. A ação de marketing também deve ser aplicada para quem for acompanhar o jogo em outros setores do estádio. O São Paulo também cogita passar o preço dos bilhetes para cativas de R$ 30 para R$ 10. O São Paulo volta a jogar no Morumbi depois de realizar shows do U2, Bruno Mars e o festival Villa Mix, entre outubro e novembro. Neste período, o time tricolor disputou cinco partidas no Pacaembu.