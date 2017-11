Entidades fazem acordo sobre perdas com planos econômicos nos anos 80 e 90

JULIO WIZIACK E MARIANA CARNEIRO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Febrapo (Frente Brasileira dos Poupadores), o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) chegaram a um consenso sobre a correção das cadernetas de poupança para corrigir as perdas decorrentes de planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. As negociações vinham sendo conduzidas pela AGU (Advocacia-geral da União), com apoio do Banco Central do Brasil. O acordo prevê uma indenização de cerca de R$ 11 bilhões. Segundo a AGU, pontos relevantes da conciliação ainda estão pendentes. O texto final será definido na próxima semana e então submetido à apreciação do STF (Supremo Tribunal Federal), a quem caberá a última palavra sobre o tema.