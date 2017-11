Ivete Sangalo revela detalhes de gravidez de gêmeas em entrevista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo, 45, disse que as meninas estão em momentos diferentes, como foliãs no Carnaval. "Essa daqui, da direita, foi a que tomou o primeiro 'espação'. E essa daqui é a que tem menos espaço. Uma é um pouco maior que a outra", disse a cantora apontando para a barriga em entrevista ao "Fantástico" (Globo) deste domingo (26). "A que está embaixo [a menor] está na pipoca do Carnaval, se jogando, achando espaço. E a outra [a maior] está em cima do trio", brincou. A cantora, que é casada com o nutricionista Daniel Cady, 32, anunciou a gravidez, fruto de inseminação artificial, em setembro. Segundo ela, o processo não foi ruim, embora envolvesse muita ansiedade e expectativa. "Não foi difícil porque não coloquei isso para mim como uma tarefa árdua. Eu tenho um filho, já senti o gosto. Mas a pior coisa é ter um sonho e se sentir impotente pela sua própria falta de deliberação", disse ela, que já é mãe de Marcelo, 8. "Foram muitos passos, é desgastante demais. Tem o passo de tirar o óvulo, fazer a fecundação, de criar o embrião, depois o medo de saber se aquele embrião é saudável", afirmou. Sobre o processo de inseminação, Ivete disse que decidiu implantar quatro embriões, dos quais dois se fixaram e se desenvolveram. Ela descobriu a gravidez com um teste de urina e, primeiramente, compartilhou a notícia apenas com o marido —o primogênito do casal só soube da gestação aos três meses. Antes de escolher a fertilização, a cantora disse que investiu em "métodos naturais". "Eu comecei a organizar o sistema com saídas, 'noites calientes', tudo que tem direito", brincou. Ao "Fantástico", Ivete também afirmou que perdeu duas gravidezes, uma ectópica, que acontece nas trompas, e outra por aborto espontâneo. "Eu fiquei, a princípio, um pouco decepcionada porque imediatamente você já quer contar para a família inteira", disse.