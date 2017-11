Phil Collins anuncia três shows no Brasil em 2018

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico britânico Phil Collins, 66, fará três shows no Brasil em fevereiro de 2018. As apresentações acontecem nos dias 22, no Rio de Janeiro (Maracanã), 24, em São Paulo (Allianz Parque), e 27, em Porto Alegre (Beira Rio). Os ingressos —com preços que variam de R$ 175 a R$ 760, em São Paulo— estarão à venda a partir de 7 de dezembro pelo site Eventim.

De acordo com o site oficial do cantor, a turnê pela América Latina também passará pelo México, Peru, Chile, Uruguai, Argentina e Porto Rico. Após uma década sem fazer shows, o ex-vocalista e baterista da banda Genesis voltou a se apresentar no meio deste ano, na Inglaterra, mas suspendeu alguns espetáculos após cair e bater a cabeça em um quarto de hotel.