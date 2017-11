Prévia indica liderança de candidato de esquerda em votação para Presidência de Honduras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira prévia oficial da votação para Presidência de Honduras indicou que Salvador Nasralla, da Aliança de Oposição contra a Ditadura, recebeu 45,17% dos votos, o que o deixou em vantagem sobre o atual presidente, Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional, que foi escolhido por 40,21% dos votos registrados em 57% das urnas que já foram apuradas.

Os dados foram divulgados nesta segunda (27) pelo Supremo Tribunal Eleitoral do país. Não há segundo turno em Honduras. Os dois candidatos haviam se declarado vencedores do pleito ainda no domingo (26), quando não havia números oficiais sobre a apuração. Segundo relatos de agências internacionais, a votação ocorreu com tranquilidade. Sem chances reais de vencer a eleição, Luis Zelaya, do Partido Liberal, é o terceiro candidato mais votado, com 13,77% dos votos.

HERNANDEZ

Alinhado aos Estados Unidos, Juan Orlando Hernández apoiou um golpe de Estado oito anos atrás para derrubar o então presidente Manuel Zelaya, que queria tentar a reeleição. Em seu mandato, Hernández reduziu a taxa de homicídios do país, ainda altíssima; acelerou o crescimento da economia e reduziu o deficit. Ele foi autorizado a concorrer a um novo mandato graças a uma decisão da suprema Corte em 2015 que reverteu um veto constitucional à reeleição.

Críticos advertem que Hernandez, aliado dos EUA no combate ao tráfico de drogas e à migração, está ampliando seu poder com uma Suprema Corte submissa. "Quero dizer a todos os hondurenhos que estamos construindo uma democracia," disse Hernandez no domingo (26), em uma entrevista em Tegucigalpa. Opositores afirmam que a campanha por um segundo mandato é ilegal e que não aceitarão os resultados do tribunal "cooptado" por Hernandez. Eles pretendem fazer sua própria contagem de votos.