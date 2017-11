Empresário de Pablo critica Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A novela Pablo contra o Corinthians ganhou mais um episódio nesta segunda-feira (27). Em entrevista ao programa +90, do Esporte Interativo, o empresário do zagueiro Fernando César criticou a diretoria do clube, e afirmou que o zagueiro não tem nada acertado com o Flamengo. Questionado sobre a reação de Pablo ao ter ficado fora do empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG, no 'jogo da taça', César fez duras críticas ao presidente corintiano Roberto de Andrade.

"A decepção [do Pablo] foi total [em não participar das comemorações]. Tive problemas sérios em conversar com ele, porque a decepção foi total, porque toda a dificuldade que eu tive na negociação foi mostrada para o público em razão da atitude do presidente. Vocês estão vendo que tipo de pessoas eu tive que negociar nesse tempo todo."

Ao explicar o que deu errado na negociação, o agente do zagueiro afirmou que o clube está devendo. "O Pablo não acertou com o Corinthians por uma coisa muito simples. Nós pedimos 40% do valor das luvas no valor do salário e o resto das luvas parcelas e colocadas na carteira. Foi por isso que o Pablo não acertou com o Corinthians. Nós pedimos isso porque o Corinthians não pagou ninguém neste ano. Não pagou empresários, não pagou luvas, nada. E para não perder tudo nós queríamos garantir ao menos 40%."

Sobre o futuro de Pablo, César afirmou que ainda não houve propostas de nenhum clube. "Número um: ele não vai para o Flamengo, porque o Flamengo não fez proposta. Eu tive uma única reunião com o Flamengo em que eu avisei o Corinthians e o Flamengo não me procurou. Número dois: Não houve um clube que me ligou até agora. Número três. Eu nunca liguei para o presidente do Palmeiras oferecendo o Pablo." No fim, o empresário ainda desafiou Andrade e disse que pode divulgar os registros das conversas com os dirigentes alvinegros. "Tudo que o estão falando é uma mentira, é uma transferência de responsabilidade, querem culpar uma atleta que sempre foi exemplar. E mais. A qualquer momento, se o presidente quiser, eu mostro os documentos, e as conversas trocadas no WhatsApp e todas as mensagens trocadas. É muito simples."