Mais antiga corrida de rua de Curitiba será nesse fim de semana

A tradicional e mais antiga corrida de rua de Curitiba acontece no próximo domingo (3), a partir das 7h, no Parque Tingui. São provas de 5kms e 10 kms, além da caminhada( 5kms) e Corrida Kids para crianças de 4 a 9 anos (distâncias de 50 m e 200 m). A 22ª Corrida do Tingui é realizada sempre no mês de dezembro e é marcada por subidas que desafiam mais de 500 corredores sempre no final da temporada esportiva. “É uma prova tradicional, com realização ininterrupta por mais de 20 anos. É uma prova festiva que encerra a temporada de corridas de rua de Curitiba em 2018”, destaca Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita, organizadora da prova e da Maratona de Curitiba 2017, realizada em 19 de novembro.

Além da Maratona de Curitiba, com quatro anos de mercado, a Global Vita empresa é responsável pelo circuito Amazing Runs e vem crescendo de forma orgânica e exponencial pelo Brasil, com etapas na Ilha do Mel, Garopaba-SC, e da charmosa e tradicional Corrida da Serra da Graciosa-PR e Serra da Canastra-MG. Todos eventos de destaque no chamado trail running (corrida de trilha), modalidade de vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Em Curitiba também, ao lado da Associação Pro Correr, conduzem a produção de grandes eventos como a Corrida da Mulher, 15K de Santa, Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe, e Corrida da Ponte.

22ª Corrida do Tingui

Quando/onde – 3 de dezembro de 2017 – Parque Tingui – Curitiba-PR

Horário: 7h (5km e 10km) e Corrida Kids 8h15

Provas - 5k, 10 k, caminhada 5k e Corrida Kids – 50 e 200m

Mais Informações e inscrições: https://www.ticketagora.com.br/e/22-Corrida-Do-Tingui--2017-5059