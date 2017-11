Palmeiras recebe pai de Neymar para conversar sobre Lucas Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), o estafe de Lucas Lima para fechar a contratação do meio-campista. O encontro entre Alexandre Mattos e o pai de Neymar, que é empresário do jogador, aconteceu na Academia de Futebol.

Conforme mostrou o "Globoesporte.com" e confirmou a reportagem, a reunião ainda teve a participação do pai de Lucas Lima, do empresário André Cury e de outros funcionários da empresa do pai de Neymar. Edson Khodor, que detém 10% dos direitos econômicos do meia, não foi ao encontro por motivos pessoais, mas está ciente do que tem sido conversado entre clube e empresários.

O Palmeiras trata a chegada de Lucas Lima com bastante otimismo e, inclusive, já decidiu o que considera ideal para oferecer ao jogador. O contrato será de cinco anos e com um pacote salarial que pode chegar a R$ 50 milhões. Enquanto ainda não oficializa o santista, o Palmeiras já contratou o lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro, o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e quer fechar a chegada de Weverton, goleiro do Atlético-PR. O técnico Roger Machado ainda poderá fazer novos pedidos de alteração no elenco.