COB marca nova assembleia para apreciar assentos a atletas

PAULO ROBERTO CONDE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O COB (Comitê Olímpico do Brasil) fará nas próximas semanas uma nova assembleia geral extraordinária que substituirá a realizada na quarta-feira (22). Na ocasião, houve polêmica devido à impugnação do voto de Eduard Mufarej, presidente da CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), na apreciação do número de atletas na composição da assembleia.

Mufarej alegou questão pessoal e deixou a reunião antes da abertura dos votos respectivos. Embora tenha declarado que era a favor da presença de 12 atletas na assembleia, seu voto acabou não computado após pressão de presidentes de confederação. No fim, a proposta de 12 atletas na assembleia foi derrotada por 15 a 14.

Com isso, somente cinco atletas integrariam o quadro. Houve reações acaloradas. A confederação de rúgbi, por exemplo, afirmou que interpelaria o COB e poderia acionar a Justiça. Diretor-presidente da ONG Atletas pelo Brasil, o ex-jogador de futebol Raí, ídolo do São Paulo e seleção brasileira, disse à reportagem que se tratava de um "golpe".

Segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley, a nova assembleia será convocada nessa semana e realizada ainda neste ano. Existe um trâmite burocrático que exige a chamada por meio de edital. A sessão ocorrerá na sede da entidade, no Rio. Nesta nova reunião, Mufarej poderá registrar seu voto, o que deve ao menos provocar um empate. Se isso ocorrer, caberá a Wanderley dar o voto de Minerva. Maior presença na assembleia é uma reivindicação antiga dos atletas brasileiros e de entidades que os representam. Nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, somente um representante —o presidente da comissão de atletas— podia votar.