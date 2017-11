Anitta diz que acusações de socialite sobre uso de cocaína são 'calúnias absurdas' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 24, emitiu nota por meio de sua assessoria repudiando as acusações feitas pela socialite Day McCarthy de que ela seria usuária de cocaína, nesta segunda-feira (27). "Anitta lamenta profundamente que calúnias absurdas a seu respeito provenientes de correntes de seguidores e likes em redes sociais possam tirar o foco do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia praticado contra crianças", diz o comunicado. Neste domingo (26), após atacar Titi, 4, filha dos atores Bruno Gagliasso, 35, e Giovanna Ewbank, 31, com ofensas racistas, McCarthy divulgou um vídeo no Instagram dizendo que Anitta "cheira pó". "Cheirou pó na minha frente, eu ainda filmei, sem querer. E se me irritar muito eu posto o vídeo mesmo." Ainda de acordo com a nota divulgada em nome de Anitta, a cantora "se solidariza com todos os que sofrem ataques virtuais por meio das redes sociais e repudia qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo, injúria e mentira." JUSTIÇA Sem a mulher e acompanhado de Luana Génot, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, Gagliasso prestou queixa contra McCarthy, que é brasileira, mas mora no Canadá, na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática). "O inquérito já foi aberto. Essa pessoa vai ser chamada para prestar depoimento. Apesar de parecer que ela está fora do Brasil, a lei penal é aplicada a ela mesmo assim. Ela responde por todos os crimes cometidos contra a filha de Gagliasso", disse a delegada Daniela Terra em entrevista a jornalistas. A assessoria de Anitta não respondeu se a cantora, assim como fez Gagliasso, também acionará a Justiça contra McCarthy.