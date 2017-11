Agentes de trânsito vão orientar motoristas sobre início do novo binário

Agentes de trânsito, guardas municipais, fiscais da Urbs e policiais militares receberam instruções, ao longo de toda esta segunda-feira (27/11), sobre o funcionamento do binário Mateus Leme-Nilo Peçanha, que abrange os bairros Centro, Centro Cívico e São Lourenço.

Estes profissionais vão atuar na operação de implantação do binário, que ocorre às 9h desta terça-feira (28/11). Serão mobilizados cerca de 80 agentes na orientação e organização do trânsito, incluindo equipes da Guarda Municipal e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

A capacitação específica para atuar nesta operação de trânsito foi organizada pela Diretoria de Engenharia da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran). “É importante esse conhecimento e ambientação prévia para que todos os profissionais que vão auxiliar motoristas e pedestres saibam das mudanças e possam dar orientações precisas”, afirma a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella. Esse trabalho de orientação continuará ocorrendo nos próximos dias.

Diariamente, passam pelas duas ruas, nos dois sentidos, cerca de 35 mil motoristas. “Com a implantação do binário, teremos maior fluidez para as vias, facilitando o deslocamento de motoristas e de pedestres, incluindo a melhor organização do fluxo de veículos que chegam da Região Metropolitana de Curitiba a partir daquele trecho”, explica a superintendente municipal de Trânsito.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do binário, o telefone 156 e os canais da Prefeitura nas redes sociais estão à disposição para esclarecimentos.

Alterações nas ruas



A Rua Nilo Peçanha passará a ter sentido único em direção ao Centro de Curitiba, até a Rua Treze de Maio. Já a Rua Mateus Leme terá sentido único em direção aos bairros, da Treze de Maio até a Rua Evaldo Wendler. Ambas terão três faixas para circulação dos veículos. Além das duas vias que compõem o binário, a alteração afetará outras ruas do entorno. Confira:

Rua Coronel Agostinho Macedo/Euclides Bandeira: novo sentido da Prof. Benedito Nicolau dos Santos para a Mateus Leme (até agora, era no sentido oposto).

Rua Evaldo Wendler: novo sentido da Mateus Leme para a Nilo Peçanha (antes, era sentido duplo).

Travessa Pio XII: novo sentido da Nilo Peçanha para a Mateus Leme (antes era sentido duplo).

Rua Albino Silva: retorno de mão dupla entre Carlos Pioli e Teffé (antes mão única).

Rua Albino Silva: inversão de sentido entre Teffé e Paulo Graeser Sobrinho, sentido bairro (antes mão única - sentido Centro).

Rua Hugo Simas: novo sentido da Teffé para a Albino Silva (antes era sentido duplo).

Rua Des. Benvindo Valente: inversão de sentido entre Nilo Peçanha e Paulo Graeser Sobrinho, sentido bairro (antes mão única - sentido centro).

Rua João Manoel: novo sentido da Quari para a Trajano Reis (antes era sentido duplo).

Primeira fase

Antes da implantação do binário, diversas reuniões ocorreram com os principais geradores de emprego e economia da região para avaliação dos impactos. Esta é a primeira etapa da implantação do binário Mateus Leme-Nilo Peçanha. O projeto integral do binário, discutido entre as equipes técnicas do Ippuc e da Setran, seguirá até o bairro Abranches, depois do Parque São Lourenço. Este segundo trecho está em estudos, com possibilidade de implantação em 2018.

Transporte coletivo



As 15 linhas de ônibus urbanos que circulam na região do novo binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha terão os itinerários alterados a partir desta terça-feira (28/11). Para o atendimento integral dos passageiros do transporte público, as linhas no sentido bairro-Centro passarão em ruas transversais ao binário. Confira aqui as alterações nas linhas de ônibus.

Nas duas ruas passam, ainda, oito linhas do transporte metropolitano.

Alterações nas ruas

A Rua Nilo Peçanha passará a ter sentido único em direção ao Centro de Curitiba, até a Rua Treze de Maio. Já a Rua Mateus Leme terá sentido único em direção aos bairros, até a Rua Evaldo Wendler. Ambas terão três faixas para circulação dos veículos. Além das duas vias que compõem o binário, a alteração afetará outras ruas do entorno. Confira:

Rua Coronel Agostinho Macedo/Euclides Bandeira: novo sentido da Prof. Benedito Nicolau dos Santos para a Mateus Leme (até agora, era no sentido oposto).

Rua Evaldo Wendler: novo sentido da Mateus Leme para a Nilo Peçanha (antes, era sentido duplo).

Travessa Pio XII: novo sentido da Nilo Peçanha para a Mateus Leme (antes era sentido duplo).

Rua Albino Silva: retorno de mão dupla entre Carlos Pioli e Teffé (antes mão única).

Rua Albino Silva: inversão de sentido entre Teffé e Paulo Graeser Sobrinho, sentido bairro (antes mão única - sentido centro).

Rua Hugo Simas: novo sentido da Teffé para a Albino Silva (antes era sentido duplo).

Rua Des. Benvindo Valente: inversão de sentido entre Nilo Peçanha e Paulo Graeser Sobrinho, sentido bairro (antes mão única - sentido centro).

Rua João Manoel: novo sentido da Quari para a Trajano Reis (antes era sentido duplo).