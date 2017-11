Segundo dia da segunda fase do vestibular da UFPR tem 6,32% de ausentes

(foto: Geraldo Bubniak/Arquivo Bem Paraná)

A exemplo do que já havia acontecido no domingo (dia 26), o Núcleo de Concursos da UFPR registrou um número baixo de desistentes no 2º dia da 2ª fase do Vestibular 2017/2018, nesta segunda-feira (27). No total, 547 candidatos deixaram de fazer as provas, o que equivale a 6,32% dos 8.652 convocados para esta etapa: 526 deles fariam as provas em Curitiba (o equivalente a 6,27% dos 8385 candidatos), 167 no campus de Palotina (9,58% do total) e 5 em Matinhos (5%).

Nesta segunda, os candidatos fizeram as Provas Específicas: até duas conforme o curso; com 2h30min para uma prova e 5h para duas provas (Biologia; Física; Química; Matemática; Geografia; História; Sociologia e Filosofia).

As Provas de Habilidade Específica relacionam-se aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e Design de Produto. A prova começou às 14h, com duração de 5h.

No caso do curso de Música, a prova foi realizada no Departamento de Artes. Pela manhã, houve Prova Teórica com início às 9h e duração de 1h30 (abertura das portas às 8h e fechamento às 8h30. À tarde, houve a Prova Prática: Licenciatura às 14h (abertura das portas às 13h e fechamento às 13h30); Bacharelado às 16h (abertura das portas às 15h e fechamento às 15h30).

Resultado sai no dia 12 de janeiro

O percentual de desistentes registrado hoje é bem próximo do verificado no 2º dia da 2ª fase do Vestibular 2016-2017 da UFPR, quando houve 905 ausentes – o equivalente a 6,22% do total de 14.542 candidatos – 12.951 em Curitiba e 1.591 no Interior do Estado (624 em Matinhos, 605 em Palotina, 191 em Toledo e 171 em Jandaia do Sul).

Ontem, no 1º dia da 2ª fase, o percentual de faltantes chegou a 5,43% – o equivalente a 724 dos 13.323 candidatos convocados para esta etapa. Foram 619 faltantes nos locais de prova em Curitiba e 105 nos campi do Interior do Estado: 46 em Palotina, 32 em Matinhos, 21 e Jandaia do Sul e seis em Toledo. O resultado do Vestibular 2017/2018 da UFPR será divulgado no dia 12 de janeiro.