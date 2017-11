Súmula relata invasão de gramado por torcedores do Paraná

Segurança agarra torcedor que invadiu o gramado do Couto (foto: Geraldo Bubniak)

A súmula do jogo Paraná Clube 1 x 1 Boa Esporte, no último sábado, relata que um grupo de torcedores invadiu o gramado do Couto Pereira. O relato do árbitro Alisson Sidnei Furtado será levado a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) – ainda não há data para o julgamento. O clube corre risco de multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) e uma pequena chance de perder mando de campo (de um a dez jogos).

A hipótese de perda de mando de campo é remota porque o clube apresentou documentos provando que a invasão foi contida e que um boletim foi registrado na Polícia Civil.

“A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade”, diz o parágrafo terceiro do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Na súmula, o árbitro Alisson Sidnei Furtado registrou a invasão. “Informo para os devidos fins, que após o término da partida, observamos que alguns torcedores da equipe Paraná Clube pularam o fosso de contenção e adentraram o entorno do gramado, atrás de uma das metas. Os mesmos foram contidos pelos seguranças da equipe mandante e também pelo policiamento, retornando às arquibancadas. Informo ainda, que dois desses torcedores chegaram a invadir o campo de jogo, onde estavam jogadores da equipe do Paraná Clube”, relatou a súmula.

O árbitro deu detalhes da documentação apresentada. “Durante a confecção da súmula da partida, já em nossos vestiários, recebemos da assessoria jurídica do Paraná Clube, o boletim de ocorrência 2017/1376642, lavrado na Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos”, completou o texto.

Se o Paraná perder mando de campo, terá que cumprir a punição em 2018.