Túlio Gadêlha brinca sobre 'vale night' da namorada Fátima Bernardes 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado pernambucano Túlio Gadêlha, 30, ganhou um "vale night" da namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, 55, para curtir a noite deste sábado (25) na companhia de amigos. "Hoje ela me deu um vale night e aproveitei pra curtir Lenine no Santana com os amigos. Hehehe", disse Gadêlha em publicação feita no Instagram. Como a imagem mostra, o advogado esteve no show do cantor Lenine, que se apresentou na sua cidade, Recife (PE), neste fim de semana. Os internautas aprovaram o "presente". "Se ela deixou, vai se divertir. Fátima boazinha", disse uma pessoa. "Relação saudável, outro nível"; e "Confiança é a base de um relacionamento sadio", foram outros comentários deixados por seguidores de Túlio na foto. As músicas de Lenine, aliás, parecem agradar o casal. Nesta sexta (24), Fátima usou a mesma rede social para se declarar para o amado. Na legenda de uma foto dos dois deitados na areia, a apresentadora do "Encontro com Fátima" (Globo) escreveu "é o que me interessa", nome de uma das canções do músico. Diz trecho da canção: "Me traz o teu sossego / Atrasa o meu relógio / Acalma a minha pressa / Me dá sua palavra / Sussurra em meu ouvido / Só o que me interessa". A imagem é da viagem que Fátima Bernardes fez na semana passada com o namorado para Porto de Galinhas (PE). Filiado ao PDT, Gadêlha é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco. "É tão pequeno tratar sobre esse assunto [a fama] quando há outras pautas sociais que são bem mais importantes", disse Gadêlha ao jornal "Agora".