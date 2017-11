Após dois dias de buscas no mar, corpo de triatleta é resgatado

THIAGO ROCHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta segunda-feira (27) o corpo de Genilson Lima, triatleta que estava desaparecido desde a manhã do dia anterior enquanto participava do Ironman Fortaleza, no Ceará. A informação foi confirmada à reportagem pelo tenente-coronel Marcus Costa, da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas).

Gabriela Lima, filha do triatleta, já fez o reconhecimento do corpo do pai. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Guarda Municipal e de um centro de operações aéreas de Fortaleza se mobilizaram para encontrar o competidor desde às 9h de domingo (26). Na ocasião, a organização do Ironman percebeu que Lima não teve a saída da água detectada pelo chip eletrônico que cada competidor leva consigo.

Após o trecho de natação, ele deveria ter deixado a praia para cumprir o trajeto de ciclismo, mas não apareceu para pegar a bicicleta. O perímetro de buscas foi ampliado após nenhum indício ser rastreado no primeiro dia. Logo nos primeiros minutos desta manhã, grupos se espelharam pelo litoral de Fortaleza até Cumbuco, na região metropolitana.