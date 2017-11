Palmeiras notifica Santos sobre pré-contrato com Lucas Lima

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras avisou o Santos que está negociando com Lucas Lima e que pretende fazer um pré-contrato com o atleta. Nesta segunda-feira (27), o clube recebeu em seu Centro de Treinamento o estafe do jogador, incluindo o pai de Neymar.

O aviso é um procedimento burocrático e obrigatório pela lei de transferências. Isso acontece porque o jogador deixará a Vila Belmiro sem custos já que seu vínculo se encerra em dezembro. A notícia foi dada pelo Lance! e confirmada pela reportagem.

O clube já definiu até o quanto acha ideal pagar para um contrato de cinco anos: no máximo R$ 50 milhões.

Na reunião desta segunda com Alexandre Mattos, estiveram presentes o pai de Lucas Lima, o empresário André Cury e outros funcionários da empresa do pai de Neymar.

Edson Khodor, que detém 10% dos direitos econômicos do meia, não foi ao encontro por motivos pessoais, mas está ciente do que tem sido conversado. Lucas Lima já está afastado do Santos após avisar a diretoria que não renovaria seu contrato.

Ainda assim, o Palmeiras prefere não oficializar a contratação e se limita apenas a tratar com otimismo a chance de receber o atleta.

Enquanto ainda não oficializa o santista, o Palmeiras já contratou o lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro, o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e quer fechar a chegada de Weverton, goleiro do Atlético-PR. O técnico Roger Machado ainda poderá fazer novos pedidos de alteração no elenco.