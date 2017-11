Ticiane Pinheiro diz que mexe em celular do noivo César Tralli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas de se casar com o jornalista César Tralli, 46, a apresentadora Ticiane Pinheiro, 41, revelou que mexe no celular do noivo. "Agora eu tenho a senha, ganhei de presente. Claro, vai casar, né? Tem que ser tudo transparente", disse em entrevista a Matheus Mazzaafera, que apresenta o programa "Hotel Mazzafera" no YouTube. Mazzafera e Ticiane brincaram de "eu nunca" —jogo em que o participante precisa dar uma golada em uma bebida alcoólica toda vez que já tiver passado pela situação descrita por outro jogador. Entre as revelações feita por Ticiane, a apresentadora do "Hoje em Dia" (Record), afirmou que nunca beijou mulheres e que já fingiu orgasmo durante o sexo. "Às vezes, você está cansada, com dor de cabeça", disse. Ticiane também contou a Mazzafera que convidou Roberto Justus, seu ex-marido e pai de sua filha Rafaella, para o casamento com Tralli, que acontece neste sábado (2). Ela e o atual apresentador do reality "A Fazenda 9" foram casados por sete anos. A festa de casamento de Ticiane e Tralli acontecerá na turística cidade de Campos do Jordão (SP). No começo de novembro, a empresa responsável divulgou imagens do convite no Instagram. O modelo escolhido pelo casal é clássico, vem dentro de um envelope, foi feito em tom off-white e com texto em relevo. Pouco dias depois, Ticiane comemorou sua despedida de solteira. A festa aconteceu na casa de uma amiga da apresentadora e contou com a presença de familiares da noiva. No Instagram, Ticiane falou sobre o evento e mostrou fotos para os fãs. "Foi tão delicioso, tudo impecável e uma energia sensacional."