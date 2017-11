Banco Mundial promove debate sobre gasto público no Brasil e políticas do setor automotivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Insper e o Banco Mundial promovem nesta terça-feira (28) debate sobre qualidade do gasto público federal e políticas para o setor automotivo. Marcos Lisboa, presidente do Insper e colunista da Folha de S.Paulo, e Martin Raiser, diretor do Banco Mundial, abrem o evento, às 9h, na sede do Insper. Os economistas do Banco Mundial Antonio Nucifora e Xavier Cirera apresentam os resultados de estudo divulgado na semana passada, em que a instituição sugere uma série de medidas para conter gastos e produzir economia de até 8,3% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Entre as medidas, destacam-se o congelamento de salários do funcionalismo público, o fim do ensino superior gratuito e a redução de subsídios às empresas. Comentam os resultados do relatório o secretário de assuntos econômicos do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, e o ex-ministro peruano, Peiro Ghezzi, sob moderação de Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha de S.Paulo. No evento, o Banco Mundial também vai divulgar novo estudo sobre o setor de automóveis em que avalia o desempenho do programa Inovar-Auto e levanta questões sobre a nova proposta de regime automotivo, batizada de Rota 2030. O debate contará com João Manoel De Mello, da assessoria de reformas microeconômicas da Fazenda, Samuel Pessôa, da Fundação Getulio Vargas, Philipp Schiemer, da Mercedes-Benz, e com o vice-presidente do Iedi, Dan Ioschpe. SEMINÁRIO "Políticas e programas de apoio a empresas: qualidade e efetividade do gasto público federal"? QUANDO nesta terça (28), às 9h ONDE na sede do Insper (rua Quatá, 300, São Paulo) INSCRIÇÃO grátis em insper.edu.