A reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional divide opiniões, embora seja vista como urgente. A grande polêmica é a idade mínima para a aposentadoria. No projeto (PEC 287) que o governo apresentou, com retificações, a idade mínima vai para o trabalhador brasileiro requerer a aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres até 2038. O Brasil é um dos poucos países a não ter uma idade mínima de aposentadoria, mas sim o tempo de contribuição.

Apesar da polêmica que a matéria gera, na comparação com outros países, o Brasil está entre aqueles com aposentados mais jovens, já que a legislação atual vem de um tempo em que a expectativa de vida não era tão alta quanto agora, 72,7 anos na média.

Idade mínima de aposentadoria

(média em anos)

País Homens Mulheres

Reino Unido 65 61,2

Grécia 65 63,5

Itália 66 62

Coréia do Sul 60 60

Noruega 67 67

Alemanha 64,6 64,6

Estados Unidos 66 66

Brasil 59,4 59,4