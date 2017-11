Conta de luz cairá 4,3% em dezembro, com melhora dos reservatórios

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mudança da bandeira tarifária anunciada nesta segunda-feira (27) deverá baratear a conta de luz em dezembro. A cobrança cairá da bandeira vermelha nível 2, cobrada nos últimos dois meses, para a vermelha nível 1. Isso representará uma queda de 4,3%, em média, na comparação com o mês anterior, segundo cálculo da consultoria TR Soluções. Para consumidores residenciais, a retração será de 3,8% entre novembro e dezembro. A diminuição no preço varia segundo a região -em São Paulo, a queda será maior, de 4,7% para clientes da Eletropaulo em geral, e 4,3% para os residenciais. O motivo principal é a melhora na situação dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de energia do Brasil, disse a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Criadas para sinalizar ao consumidor uma eventual escassez de energia, as bandeiras chegaram pela primeira vez em outubro ao patamar vermelho nível 2, o que representou na época cobrança extra de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em novembro, uma mudança no cálculo das bandeiras elevou o valor desse adicional, e a bandeira vermelha nível 2 passou a gerar uma cobrança adicional de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora. Na prática, isso implicou em um aumento da tarifa de 3,3%, na média. Agora, com o retorno ao nível 1 da bandeira vermelha, o valor cobrado será de R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora.