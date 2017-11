Uber abre vagas de trabalho para o Sul do País, mas só uma para Curitiba

O aplicativo Uber abriu seleção para contratar 150 funcionários em todo o País até o final do primeiro trimestre de 2018. Destas vagas, 12 são para a região Sul do Brasil e apenas uma para Curitiba. Além da Capital do Paraná, há vagas para Londrina e Maringá. Em todo o país, as oportunidades são nas áreas de operações, atendimento e estratégia e marketing. Para concorrer as vagas de emprego, a empresa Uber determina como pré-requisitos um curso superior completo e fluência no idioma inglês. A vaga de Curitiba é para o cargo de agente de atendimento. Para saber quais são as vagas disponíveis basta entrar no site https://www.uber.com/en-BR/careers/# e seguir o passo a passo.