Não faça parte da boiada!

Certa vez um grupo de cientistas se reuniu para provar que a Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, estava errada. Esses cientistas marcaram um congresso para discutir e provar que tal teoria estava totalmente equivocada. É claro que foi dado o direito de defesa ao autor, que foi convidado para fazer uma explanação antes do início do tal seminário.

Einstein então subiu ao palco e disse apenas isto: “Se minha teoria estivesse errada, não precisaria todos vocês para provar ao mundo ou a mim que ela está errada, bastaria apenas um de vocês”, desceu do palco e foi embora.

Quando li sobre essa história, pensei comigo, que lição podemos ter para nossas vidas sobre isto?

O mundo está cheio de céticos, ou seja, de pessoas descrentes, que rejeitam novas idéias, que duvidam de tudo. Esses indivíduos fazem parte da “boiada”. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma boiada passando numa estrada ou pasto? Somente o boi que está na frente é que vê o caminho, o resto simplesmente vem atrás, sem saber para aonde estão indo.

Ai algumas pessoas me perguntam ao final das minhas palestras: “Milléo, como eu faço para conseguir atingir meus objetivos? Como faço para conseguir mudar alguma coisa na minha vida profissional ou pessoal? Estou tentando atingir algum objetivo faz anos e quando percebo já desisti, ou nem cheguei a tentar”.

Desde que me conheço por gente, não lembro de ter conhecido alguém neste mundo que não tivesse algum tipo de sonho, ou pequena meta, ou uma vontade de mudar ou acrescentar alguma melhora na sua vida.

Então, todos nós a princípio saberíamos pelo menos pensar em uma meta. Poderíamos chamar talvez só de uma pequena vontade ou esperança de ir além. Mas então por que a grande maioria não consegue nem ao menos iniciar a tentativa para realização de tal meta? Assim como a teoria de Einstein, você não precisa de dezenas de pessoas dizendo que sua meta é impossível ou que você não vai conseguir, basta apenas uma para desacreditar que você já desiste, e muitas vezes esta pessoa é você mesmo. É preciso coragem, pois aqueles que vão à busca dos seus objetivos, que têm espírito inovador, rotineiramente são taxados de loucos, ingênuos, sonhadores, incapazes e são ridicularizados. Não se deixe contaminar pelo ceticismo. Não faça parte da boiada!!!!

