Câmara aprova urgência para mudanças no IPTU e ISS

Pier Petruzziello (PTB): “anterioridade tributária” justifica urgência (foto: Franklin de Freitas)

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem regime de urgência para a votação de dois projetos do prefeito Rafael Greca que mudam as regras para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços (ISS). O requerimento foi apresentado pelo líder do prefeito na Casa, vereador Pier Petruzziello (PTB). Os vereadores da base aliada de Greca não quiseram fazer a votação nominal – onde é registrada a posição de cada parlamentar – preferindo a votação simbólica. Oito vereadores de oposição registraram voto contra a proposta.

Um dos projetos mantém a Planta Genérica de Valores (PGV) do IPTU, estipulando que além da correção inflacionária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses (valor base de novembro), a cobrança será acrescida de mais 4% para imóveis e 7% para terrenos sem edificação. A prefeitura alega que o aumento é o mesmo estipulado em 2014, na gestão anterior, do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT).

Na justificativa, a prefeitura diz que poderia ter elevado mais o aumento da Planta Genérica, mas considerou “a forte crise econômica” que “frenou fortemente o processo de valorização imobiliária”. Com isso, sugere que esse padrão seja mantido até 2021, de aplicar no IPTU do ano seguinte a inflação mais os porcentuais de 4% e 7%.

Com a aprovação do regime de urgência, as comissões da Câmara têm prazo de três dias para se manifestarem antes da votação em plenário. Isso significa que, na próxima segunda-feira, esses projetos serão votados. Petruzziello justifica que a urgência é necessária “em observância do princípio da anterioridade tributária” pelo qual o aumento só pode entrar em vigor no ano seguinte à sua aprovação em lei.

Fixo - A proposta de mudanças no ISS já havia sido apresentada em março, junto com outras medidas do pacote de ajuste fiscal de Greca, mas foi retirada em agosto, após críticas dos vereadores e de categorias profissionais que seriam atingidos pelas alterações. O projeto original previa a extensão ou ampliação da cobrança sobre 22 categorias de profissionais liberais, entre eles advogados, médicos, entre outros, que atualmente pagam uma taxa fixa de R$ 1.130,00, e passariam a pagar 5% sobre o faturamento mensal. Pelo novo projeto, reapresentado no início de outubro, a prefeitura afirma que não há alteração na tributação das chamadas Sociedades de Profissionais, que abrangem essas 22 categorias, entre elas advogados, médicos, arquitetos e economistas. Elas pagam ISS fixo por membro associado. Muda apenas a sistemática de registro.

Planos de saúde - As alíquotas para os planos de saúde e as cooperativas de serviços vão aumentar de 2% para 4%. A prefeitura alega que mudança é necessária na medida em que a Lei Complementar 157/2016 alterou a forma de cobrança do ISS neste setor, determinando que a o imposto será revertido não mais para o local onde a empresa está estabelecida, mas para o domicílio do tomador do serviço. Boa parte dos que se utilizam do serviço em Curitiba provém de outras cidades, sendo necessária medida compensatória, diz o Executivo. A área de feiras e congressos terá a alíquota de ISS reduzida de 5% para 2%.

Também recolheriam o imposto os órgãos da administração indireta e os serviços sociais autônomos, assim como as pessoas jurídicas que prestam serviço à prefeitura de Curitiba. Outras seis atividades são impactadas como planos de saúde complementar, inclusive odontológicos; planos de saúde terceirizados; e planos de assistência médico veterinária.