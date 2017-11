Pesquisa traz o metro quadrado mais caro e mais barato de Curitiba

O bairro Alto da XV, em Curitiba: o metro quadrado mais caro da cidade (foto: Franklin de Freitas)

O preço do metro quadrado de um apartamento médio para venda em Curitiba oscila entre R$ 8.447, no Alto da XV, a R$ 2.829, no Campo do Santana. Os dados são do Index Curitiba, levantamento mensal elaborado pelo Imovelweb, um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Os valores são referentes a outubro deste ano, sobre um imóvel usado e de padrão médio — 65m², dois dormitórios e uma vaga de garagem — o mais comum em Curitiba.

Em outubro, o preço médio do metro quadrado para venda se manteve estável pelo sexto mês consecutivo, em R$ 4.630,00 na média, 1,8% acima do valor de um ano atrás e abaixo da inflação (2,7%). A região da Matriz foi a que apresentou o maior aumento de preço anual (5,8%), com o metro quadrado estimado em R$ 6.602,00, enquanto Boa Vista, a maior queda no ano (-4,8%), com metro quadrado avaliado em R$ 4.046,00.

“A estabilidade do preço de venda em Curitiba sugere uma retomada do setor na região. Para quem tem dinheiro disponível para investir, este pode ser um bom momento para negociar e adquirir um imóvel”, destaca Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.

Para quem tem interesse em locação na cidade, 65% dos bairros sinalizaram preços anuais mais altos. O aluguel médio ficou em R$ 970,00 por mês, o que reflete um crescimento pelo oitavo mês consecutivo. O aumento acumulado foi de 2,7% nos últimos doze meses, semelhante à inflação.

O bairro do Cajuru teve o maior índice de elevação, 7,8%, enquanto Pinheirinho, a maior queda, -8,1%. As regiões da Matriz e Cidade Industrial registraram os maiores preços, R$ 1.185,00 e R$ 1.179,00, respectivamente.

A rentabilidade na capital paranaense, conhecida por seu planejamento urbano, áreas verdes e transporte público de qualidade, segue em recuperação e chegou ao patamar de 4,1% anual. Portanto, são necessários 24,1 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 2% menos do que há um ano atrás.

Imóveis

Bairros com metro quadrado mais caro para venda

Alto da XV R$ 8.447

Centro Cívico R$ 7.398

Alto da Glória R$ 7.105

Batel R$ 6.888

Barigui R$ 6.815

Bairros com o metro quadrado mais econômico para venda

Campo de Santana R$ 2.829,00

Tatuquara R$ 2.907,00

Santa Cândida R$ 3.127,00

Sítio Cercado R$ 3.280,00

Umbará R$ 3.413,00

Bairros mais caros para locação ( valor mensal)

Mossunguê R$ 1.467,00

bigorrilho R$ 1.446,00

Batel R$ 1.369,00

Santo Inácio R$1.282,00

Campina do Siqueira R$ 1.218,00

Bairros mais econômicos para locação (valor mensal)

Campo de Santana R$ 735

Hauer R$ 833

Sítio Cercado R$ 837

Santa Cândida R$ 840

Bairro Alto R$ 853