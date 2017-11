(foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

A comissão de Economia e Finanças da Câmara de Curitiba se reúne hoje para avaliar projeto que dá desconto no preço da tarifa a quem comprar antecipadamente os créditos do cartão transporte. A proposta é de Bruno Pessuti (PSD).

Veto

Em 2015, a gestão do então prefeito Gustavo Fruet (PDT) tentou instituir um desconto de R$ 0,15 na tarifa do ônibus para quem pagava a passagem com o cartão de transporte, em relação a quem pagava em dinheiro. O Ministério Público Estadual, porém, recorreu contra a medida, alegando que o serviço prestado era o mesmo e não poderia haver diferença na tarifa, obrigando a prefeitura a recuar.

Cargos

A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto do Tribunal de Justiça que cria 379 cargos comissionados para assessoramento de juízes. Segundo o TJ, os cargos vão substituir vagas de estagiários de Direito que atuam nessas funções. De acordo com a justificativa do projeto, o custo anual da proposta é de R$ 19,3 milhões. A projeção de aumento da despesa para 2017 é de R$ 3,2 milhões, de R$ 20,8 milhões para 2018 e de R$ 22,8 milhões para 2019. Para acelerar a votação e garantir aprovação do projeto ontem mesmo, os deputados estuduais fizeram três sessões consecutivas, sendo duas extraordinárias.

Bloqueio

A Justiça decretou o bloqueio de bens do ex-prefeito de Terra Roxa (região Oeste), Ivan Reis (PP). Ele é acusado pelo Ministério Público de suspeita de fraude em licitação feita em março de 2014 para contratação de empresas de serviços de caminhão e escavadeira basculantes. Segundo o MP, no no dia da abertura dos envelopes com as propostas das firmas interessadas, o então prefeito reuniu-se com seu ex-chefe de gabinete e com os sócios de duas empresas para acertarem um acordo de preços, direcionando a licitação para que cada uma ficasse com um dos serviços: uma com o aluguel de caminhão e a outra com o de escavadeira.

Tratamento

Em Saudade do Iguaçu (região Oeste), o ex-prefeito Rogerio Gallina (PPS) e o pai tiveram os bens decretados indisponíveis pela Justiça em R$ 40 mil por pagar com dinheiro do município um tratamento de saúde para o genitor. A liminar atende ação por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público.

Notas

Segundo o MP, em 2010 a prefeitura realizou o pagamento de procedimento médico particular (angioplastia e colocação de stent) em benefício do pai do então prefeito. À época, foram gastos R$ 14 mil, pagos com notas de empenho do município, sem qualquer contratação formal pelos serviços executados, com recursos retirados do Fundo Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu.

Concurso

A Associação dos Delegados de Polícia do Paraná (Adepol-PR) lançou uma campanha publicitária cobrando do governo do Estado a nomeação de 150 delegados. Desde ontem, as cinco principais regiões de Curitiba e mais três cidades do litoral exibem outdoors com a pergunta “Governador, cadê o delegado?”. Atualmente, 270 cidades do Paraná estão sem delegados, alega a entidade.

Baixas

O último concurso para delegado foi realizado em abril de 2013 e expira em abril de 2018. De acordo com a associação, foram nomeados 122 profissionais, sendo que 370 cargos continuam vagos. Neste ano, houve 66 baixas decorrentes de aposentadorias, exoneração e falecimento, alega a entidade.