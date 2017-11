O que observar antes da matrícula na escola

Fim do ano chegou e uma preocupação toma conta de muitos pais/responsáveis: escolher a escola em que seu filho irá estudar no próximo ano. Afinal, é nesse ambiente em que ele passará boa parte do tempo para aprender, descobrir coisas novas, fazer amigos e adquirir experiências que irão nortear sua vida.

Segundo Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga, Mestre em Educação Infantil e Especialista em Gestão Escolar, o primeiro passo para essa decisão está no aspecto familiar. Os pais/responsáveis precisam levar em consideração o que a família espera daquela instituição e os elementos que consideram fundamentais para a formação de seu filho.

“Cada família tem suas prioridades e o seu estilo de vida. É indicado que elas listem esses tópicos para visualizar com maior facilidade o que deseja para o futuro da criança. Não existe uma "fórmula mágica" para essa escolha, o importante é que os pais/responsáveis visitem os ambientes, conheçam a estrutura e a equipe pedagógica até decidir a que melhor atende seu perfil e a lista feita anteriormente. Ou seja, a família precisa que a criança faça parte de uma escola em que eles se sintam seguros em deixar seus filhos”, explica a especialista.

Segundo Ana Regina, uma análise significativa para diminuir as chances de erros na escolha é levando a criança junto para ver como ela reage e se ela se ambienta ao lugar. Além disso, a Psicopedagoga e Mestre em Educação sugere que os pais/responsáveis analisem não só a metodologia de ensino da instituição, mas também os projetos extraclasse, pois uma boa escola não se preocupa apenas com o conteúdo sistemático, mas com o desenvolvimento do aluno como um todo. “É importante que os pais/responsáveis escolham uma instituição que vá além das matérias propostas, mas que ensine valores éticos e morais a criança, estimulando seu desenvolvimento como cidadã”, comenta.

Para finalizar, a psicopedagoga alerta que após a escolha feita, é importante que os pais/responsáveis continuem acompanhando de perto a evolução da criança naquele ambiente, perguntando como tem ido à escola, se ela tem gostado das atividades, dos colegas, evitando que a criança passe por determinadas situações. “Os pais precisam se fazer presentes, perguntando como foi o dia e durante a aula, o que ela aprendeu, o que mais gostou e o que não gostou. Isso faz com que os pais e responsáveis tenham uma base de como aquela criança está se adaptando ao novo ambiente escolar”, completa Ana Regina.

Seis dicas rápidas para escolha da escola do seu filho

Confira se a escola tem a autorização de funcionamento (o documento é expedido pela Secretaria Estadual de Educação)

Confira o alvará sanitário, este deve estar sempre afixado em um lugar visível

Confira se a escola possui o documento (Projeto Político Pedagógico - PPP) com a sua proposta pedagógica

Fique atento aos horários e a facilidade com que a escola permite acesso aos pais

Observe o comportamento da criança quando ela chega à instituição, isso pode revelar como ela vem sendo tratada

Observe atentamente enquanto estiver conversando com a criança, seu olhar, seus gestos, sua fala suas reações podem ajudar a avaliar o estado físico e emocional.

* Ministério da Educação (MEC)

Quando é a hora certa para trocar de colégio

Trocar a escola dos filhos é sempre uma questão delicada que deve ser tratada com muito cuidado. Os critérios utilizados para escolha da nova instituição são sempre os pontos que merecem mais atenção por parte dos pais, para que consigam decidir da melhor forma possível. Mas outro detalhe bastante importante que precisa ser observado: como saber quando é a hora certa de trocar a escola? Quem tem filhos em idade escolar sabe que não se deve mudar de escola como se muda de roupa. "Ideal mesmo seria que a criança pudesse passar toda a escolaridade básicanum só lugar. Mas isso nem sempre é possível e os motivos podem ser vários: a filosofia da escola não está alinhada com os valores da família; dificuldades de adaptação ou discordância em relação à proposta pedagógica; a escola não oferece toda a escolaridade ou período permanência na escola não atende as demandas da família; bullying; mudança da família para outra localidade são alguns dos principais motivos atestados pelos pais quando pedem a transferência dos filhos", assinala a diretora pedagógica da Editora Positivo, Acedriana Sandi.

Especialistas defendem, unanimemente, que o melhor período para se fazer a troca de escola é o fim do ano letivo. "Dessa forma, a transição tende a ser menos turbulenta para o aluno, que terá a oportunidade de fechar um ciclo e encerrar de forma menos brusca as relações afetivas com colegas e professores, sem ter também que lidar com prejuízos referentes a conteúdo e aprendizado", reforça Acedriana. Mas antes de decidir de fato pela mudança, dependendo da razão que está fazendo pais e filhos considerarem essa possibilidade, alguns pontos devem ser observados. "Se os motivos são baixo desempenho do aluno, dificuldade de aprendizagem ou comportamento inadequado, antes de partir para a troca de escola é aconselhável que os pais tenham uma conversa franca com o filho e, depois, procurem a instituiçãos", aconselha o diretor geral do Colégio Positivo, Celso Hartmann.