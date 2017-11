SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador, diretor e humorista Jô Soares, 79, mostrou a capa do segundo volume de sua autobiografia, que deve ser sair em 2018, durante lançamento da primeira parte da obra, "O Livro de Jô - Uma Autobiografia Desautorizada", que aconteceu nesta segunda (27), no teatro Porto Seguro, em São Paulo. Na foto da publicação ainda inédita, Jô aparece de costas, sentado numa cadeira. Já na obra que começa a ser comercializada ainda neste mês, a imagem de capa mostra Jô quando criança. O primeiro volume do livro escrito junto com o editor Matinas Suzuki Jr., da Companhia das Letras, conta a vida do apresentador da infância com a família no Rio, onde ele nasceu em 1938, aos primeiros passos no teatro e na televisão em São Paulo, na virada dos anos 1960 para os 1970. Com mais de 500 páginas, a obra conta passagens memoráveis na televisão, no teatro e no cinema, além de detalhes da vida pessoal do humorista. Um dos assuntos abordados em "O Livro de Jô - Uma Autobiografia Desautorizada", é o assédio que o apresentador revela ter sofrido quando criança. "Eu falo no livro sobre o cara do cinema que passou a mão na minha coxa. Eu tinha sete anos", disse à reportagem.