Faixas alertam motoristas sobre as mudanças no eixo Mateus/Nilo (foto: Franklin de Freitas)

Agentes de trânsito, guardas municipais, fiscais da Urbs e policiais militares receberam instruções, ontem, sobre o funcionamento do binário Mateus Leme-Nilo Peçanha, que abrange os bairros Centro, Centro Cívico e São Lourenço, e que começa a valer a partir das 9 horas de hoje. É a maior mudança no sistema viário de Curitiba desde a implantação da Área Calma, em novembro de 2015, a região central de Curitiba cuja velocidade máxima é de 40 km/h.

“É importante esse conhecimento e ambientação prévia para que todos os profissionais que vão auxiliar motoristas e pedestres saibam das mudanças e possam dar orientações precisas”, afirma a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella. Esse trabalho de orientação continuará ocorrendo nos próximos dias. Na noite de ontem, faixas de sinalziação eram pintadas para concluir o trabalho.

Com a mudança, a Mateus Leme passa a ter sentido único para os bairros da rua Treze de Maio, no São Francisco, até a Evaldo Wendler , no São Lourenço, com três faixas de circulação. A Nilo Peçanha terá sentido centro desde a Evaldo Wender até a Treze de Maio, também com três faixas.

Diariamente, passam pelas duas ruas, nos dois sentidos, cerca de 35 mil motoristas. “Com a implantação do binário, teremos maior fluidez para as vias, facilitando o deslocamento de motoristas e de pedestres, incluindo a melhor organização do fluxo de veículos que chegam da Região Metropolitana de Curitiba a partir daquele trecho”, explica a superintendente municipal de Trânsito.

Ônibus

A implantação do binário vai alterar pontos e itinerários de 28 linhas de ônibus que passam pela região da Mateus Leme. São 15 linhas de ônibus urbanas, que circulam entre os bairros de Curitiba, a 13 linhas que passam pela avenida, e que ligam Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul e Itaperuçu.

As linhas de Curitiba com mudanças mais significativas foram Cabral-Osório, Nilo Peçanha, que virou Parque Tanguá, Jardim Kosmos e Bom Retiro-PUC. As 15 linhas da Urbs que passam pelos sete quilômetros da abrangência do binário (dois sentidos), transportam cerca de 30 mil passageiros por dia.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do binário, o telefone 156 e os canais da Prefeitura nas redes sociais estão à disposição para esclarecimentos.