Força conjunta faz segunda fase de operação na Vila das Torres

Seis pessoas, entre 18 a 54 anos, foram presas em flagrante durante a segunda fase da Operação Torres, desencadeada ontem de manhã, para coibir o tráfico de drogas e receptação de produtos roubados, na região da Vila das Torres. Coordenada pela Polícia Civil, a ação teve apoio da Guarda Municipal de Curitiba e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma outra pessoa, de 22 anos, também foi encaminhada até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ao todo, dez mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 12ª Vara Criminal de Curitiba, foram cumpridos em residências situadas na Vila Torres, bairro Rebouças.

Ao longo da operação, foram apreendidas 86 pedras de crack, 16 buchas de cocaína, 50 gramas de maconha, duas balanças de precisão, uma carteira de identidade roubada, além de R$ 1.123 em dinheiro trocado. Cinco pessoas foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas e o outro homem por roubo.

Cerca de 80 agentes de segurança, entre Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram da operação. Além do efetivo regular, a Guarda Municipal teve a participação do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Operações com Cães (GOC). A ação também contou com o apoio de dois helicópteros - do Grupamento Aéreo da Polícia Civil e da PRF, além do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre).