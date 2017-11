Polícia fecha oficina onde funcionava um desmanche clandestino

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), de Curitiba, prenderam um homem, de 32 anos, suspeito de receptação de veículos. No momento da prisão, sua oficina foi fechada pelos policiais. O estabelecimento fica no bairro Capão Raso e a ação aconteceu na manhã de ontem.

De acordo com a polícia, a equipe operacional realizava vistorias de rotina em uma oficina de lataria e pintura. Quando os policiais localizaram a tampa traseira e dois módulos de ignição, de um Ford KA prata e de um Hyundai HB20 branco, ambos teriam sido roubados. O local, provavelmente funcionava durante a noite, como desmanche de veículos.

Segundo informações policias, o proprietário da oficina, não soube informar a procedência das peças, e alegou que, não tinha nota fiscal dos produtos encontrados no estabelecimento. Após os fatos, o proprietário da oficina foi autuado em flagrante pelo crime de receptação de veículos. Ele permanece preso à disposição da Justiça na carceragem da DFRV.