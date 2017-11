Incêndio destrói casa de madeira no Capão Raso

Uma área de 90 metros quadrados foi afetada pelas chamas (foto: Rede News)

Na manhã de segunda-feira (27), os moradores de Capão Raso tiveram que lidar com a movimentação do Corpo de Bombeiros devido ao incêndio em uma residência mista na rua Leão Nicolas. No total uma área de 90 metros quadrados foi afetada pelas chamas — sendo que a residência de madeira de 30 metros quadrados teve perda total e uma outra casa de alvenaria ao lado foi atingida, mas sem grandes perdas.

O incêndio começou pouco depois das 11 horas. Dois caminhões do Corpo de Bombeiro, um do posto do Sítio Cercado e outro do Portão, foram deslocadas para o local. Não houve feridos e, até ontem não se sabia a causa do incêndio. Os bombeiros ainda contaram com a ajuda da Copel, uma vez que, o fogo estava próximo da rede elétrica. A rua foi interditada para a contenção do fogo.