Chuva na madrugada deixa ruas da capital e Grande SP intransitáveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu São Paulo da madrugada até o início da manhã desta segunda (27) colocou parte da capital e da região metropolitana em estado de atenção para alagamentos. Segundo a CET, no ápice do temporal, às 7h30, a cidade acumulava 60 km de lentidão (a média vai de 38 km a 64 km). A água nos trilhos também diminuiu a velocidade dos trens das linhas 7-rubi, 10-turquesa e 11-coral. Houve 12 pontos de alagamento, e a zona sul foi a mais afetada: as avenidas Guarapiranga e Santo Amaro ficaram intransitáveis para veículos. Rios transbordaram na Grande SP, alagando ruas, avenidas e casas em Santo André e São Caetano do Sul, onde a água chegou a 50 cm de altura. Nesta terça (28), não deve haver tempestades, mas o tempo ficará fechado e chuvoso.