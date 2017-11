Cerca de 3.600 mulheres terão o botão do pânico na Capital

O Paraná é o primeiro estado a implantar o dispositivo de segurança preventivo como forma de garantir a proteção de mulheres em situação de risco, sob medida protetiva judicial. O botão do pânico foi apresentado, nesta segunda-feira (27), pelo governador Beto Richa e a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Em Cuiritiba, cerca de 3.600 mulheres são atendidas pela Patrulha Maria da Penha, implantada em 2014.

São 15 municípios prioritários elencados pela Coordenação da Política da Mulher para implantar o dispositivo. A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social repassará às prefeituras o valor do aluguel do equipamento, pelo período de doze meses. O investimento para esta fase da implantação é de R$ 2,6 milhões.

“O dispositivo será um aliado importante na proteção das mulheres que se sentirem ameaçadas com a proximidade de seus agressores”, explica a Secretária da Família, Fernanda Richa.

Também foi apresentada a campanha “Você pode mais”, que aborda direitos, autoestima e liberdade das mulheres, mostrando que pequenos gestos ou palavras podem se caracterizar como violência. Os vídeos, com mensagem encorajadora às mulheres, começaram a ser veiculados sábado, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher.

Como funciona o botão do pânico

A mulher em situação de risco é inserida no projeto por decisão judicial. Depois de cadastrada no sistema de monitoramento da Guarda Municipal, que registrará suas informações pessoais e do agressor, ela recebe o dispositivo de segurança. O aparelho é pequeno e de fácil manuseio



Ao sentir-se ameaçada com a presença do agressor em qualquer lugar, ela deve apertar o Botão do Pânico, que acionará imediatamente a Guarda Municipal. Na hora, ela perceberá uma vibração no dispositivo, confirmando o acionamento. De imediato, já começa a gravar o áudio local e tanto a central de monitoramento como o celular embarcado na viatura da

Guarda Municipal disparam alerta e exibem fotos de arquivo da vítima e do agressor



Na central de monitoramento, os policiais terão acesso à localização, aos dados da vítima e do agressor, encaminhando as viaturas o mais rápido possível. A plataforma permite visualizar em tempo real os dispositivos acionados de forma simultânea, permitindo ação logística