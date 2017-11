Colombo promove festival de pipas e balões

Pipas e balões foram apresentados no Parque (foto: Marcio Fausto /PMC)

Colombo realizou no domingo passado o Festival de pipas e balões ecológicos 2017, que contou com a parceria da Somos Arte Papel e Cola (Sapec), e que integraram gerações. O evento aconteceu no domingo, no Parque Municipal da Uva, e premiou os participantes.

Com o tema “Domingo no Bosque”, o evento incentivou o uso correto e sem riscos da pipa e de balões ecológicos nas brincadeiras praticadas por crianças, jovens e adultos. “Nosso objetivo de estimular a integração e a diversão na comunidade”, destacou o secretário da pasta, Marcio Strapasson.

Houve competição de pipas nas categorias Pipão Taqueada, Pipão Desenhada e Destaque. Além da exposição de balões sem fogo, quem esteve presente pode conferir também um debate sobre os balões ecológicos, a história das pipas e dos balões pelo mundo.

Mais esporte

O final de semana foi de eventos esportivos promovidos pela Prefeitura de Colombo. Entre as modalidades disputadas estavam o 1° Festival de Basquete de Colombo, o Torneio de Futsal Masculino, Festival de pipas e balões ecológicos 2017, 1° Corrida condomínio Santa Rita e o Guaraituba na Ativa.

A prefeita de Colombo, Beti Pavin, acompanhada do vice-prefeito Sergio Pinheiro, participou dos eventos e da reinauguração do Ginásio João Heua, localizado na Rua Santo Pascoal Franceschi s/n, no Osasco, no domingo. Logo após a cerimonia de entrega foi disputado o Torneio de Futsal Solidário Masculino.

O ginásio ganhou pintura nova da quadra, vestiários reformados e instalação de novos chuveiros, além de revisão nas instalações elétrica e hidráulica. O entorno do ginásio foi todo limpo, bem como a instalação de novas lonas e redes de proteção. A parte administrativa do local também foi reformada.

“Buscamos melhorar as estruturas dos ginásios do município para que todos tenham um espaço para desenvolver atividades esportivas”, comentou a prefeita Beti Pavin.