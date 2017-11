A Escola de Dança de Pinhais apresenta o espetáculo de balé “Era uma vez...Cinderela”, amanhã, às 20 horas. A apresentação, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, será realizada no palco do Teatro Positivo e contará com a atuação de centenas de profissionais.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais, Bruno Sitima, destaca os benefícios da dança e a importância da Escola de Dança para fomentar a cultura no município. “A dança é uma atividade física e artística, mas, além de tudo, cultural e que propicia a conscientização corporal, melhora a coordenação motora, ritmo, flexibilidade e postura, além da socialização. Este espetáculo é uma amostra do comprometimento que a administração municipal tem com a arte e a cultura de qualidade, oferecida à população da cidade”, afirma o secretário.

O Grupo de Dança Clássica de Pinhais surgiu em 2000, a partir de um projeto municipal de cultura. No início, chamava-se Grupo de Ballet Clássico das Escolas Municipais de Pinhais e atendia apenas duas escolas da região. Nos anos seguintes, o projeto foi ampliado atendendo mais escolas.

A procura aumentou tanto que, em 2004, foi criada uma academia de ballet no Ginásio Tancredo de Almeida Neves, com participação aberta a todos os munícipes mediante processo de seleção. Em 2017 foi inaugurada a Escola de Dança de Pinhais, complexo que atende diversas modalidades de dança, em várias faixas etárias.