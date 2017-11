Bolsonaro 'namora' economista para pasta da Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou nesta segunda-feira (27) que conversa com o economista Paulo Guedes para ser o seu ministro da Fazenda, caso seja eleito em 2018. "Comecei a sondar o mercado sobre quem eu poderia convidar [ao cargo de ministro] e, uma vez sendo convidado, aceitaria o convite. Busquei quem foi crítico a planos econômicos, como o Cruzado, o Real...Essa pessoa eu procurei, tivemos duas conversas, no total de oito horas. É o professor e economista Paulo Guedes", afirmou. A declaração foi dada em um evento da revista "Veja", em São Paulo, após ele ser questionado sobre seus planos para a pasta, caso eleito. "Ainda não existe um noivado entre nós, mas um namoro", disse. "Se a gente teve um segundo encontro é porque houve uma certa simpatia." Ele e Guedes conversaram sobre a Previdência, como arrecadar mais com menos impostos e diminuir a dívida pública, entre outros assuntos. O economista é um dos fundadores do banco Pactual.