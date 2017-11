Moro diz sofrer 'ataques 'sujos' de investigados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Sergio Moro relatou sofrer "ataques sujos" por causa das investigações da Lava Jato, durante evento nesta segunda (27) em São Paulo. Sem citar nomes ou exemplos, o magistrado responsável pelos processos da operação em Curitiba disse que há tentativas de "diversionismo", com ataques a quem investiga e julga. As reações, acredita, vêm do fato de que muitos dos crimes investigados foram praticados por políticos. "Ao invés de eu discutir a minha responsabilidade, eu ataco as pessoas responsáveis pelos processos", disse, explicando como se dariam essas medidas. "Mas eu estou absolutamente tranquilo com as coisas que eu fiz", afirmou ele, durante participação em seminário promovido da revista "Veja". "Quanto a essas ofensas, tem um ditado: não se deve atirar uma pedra em todo cachorro que ladra. Eu não vou ficar me incomodando com mentiras." Moro, mais uma vez, ouviu a pergunta que se repete em suas aparições públicas: o ex-presidente Lula (PT) será preso? Como sempre, o juiz evitou entrar em detalhes. Disse apenas acreditar no trabalho feito pelos juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde tramita o recurso do petista.