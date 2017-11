Prêmio literário da Biblioteca Nacional divulga vencedores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Biblioteca Nacional divulgou, na noite desta segunda-feira (27), em cerimônia no Rio, a lista de vencedores de seu prêmio literário. O vencedor da categoria romance foi João Paulo Cuenca, com "Descobri que Estava Morto" (Tusquets), enquanto a de contos ficou com Marcelo Moutinho, por "Ferrugem" (Record). Já a categoria de poesia foi vencida por Sérgio Medeiros, com o livro "A Idolatria Poética ou a Febre De Imagens" (Iluminuras). Cada um dos ganhadores das nove categorias ganha R$ 30 mil como prêmio. Veja a lista completa de vencedores: Conto, Prêmio Clarice Lispector Vencedor: Marcelo Moutinho, com a obra "Ferrugem", Editora Record. Ensaio Literário, Prêmio Mário de Andrade Vencedora: Cláudia Maria de Vasconcellos, com a obra "Samuel Beckett e seus duplos: espelhos, abismos e outras vertigens literárias", Editora Iluminuras. Ensaio Social, Prêmio Sérgio Buarque de Holanda Vencedoras: Angela de Castro Gomes e Patricia Hansen, com a obra "Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação política", Editora Civilização Brasileira. Literatura Infantil, Prêmio Sylvia Orthof Vencedora: Eva Furnari, com a obra "Drufs", Editora Moderna. Literatura Juvenil, Prêmio Glória Pondé Vencedor: João Anzanello Carrascoza, com a obra "Tempo justo", Edições SM. Poesia, Prêmio Alphonsus de Guimaraens Vencedor: Sérgio Medeiros, com a obra "A idolatria poética ou a febre de imagens", Editora Iluminuras. Projeto Gráfico, Prêmio Aloísio Magalhães Vencedores: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas (Bloco Gráfico) com a obra "Anri Sala: o momento presente", Heloisa Spada (org.), Instituto Moreira Salles. Romance, Prêmio Machado de Assis Vencedor: J. P. Cuenca, com a obra "Descobri que estava morto", Tusquets Editores. Tradução, Prêmio Paulo Rónai Vencedor: Rogério Bettoni, com a obra "Jaqueta Branca ou O mundo em um navio de guerra", de Herman Melville, Editora Carambaia.