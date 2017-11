Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o seu noivado na manhã de ontem. Após o comunicado divulgado pela Clarence House (residência da família real britânica), o casal fez fotos oficiais para a comemoração da ocasião. Nos cliques, foi possível conferir o anel que Harry deu para Meghan. A peça possui 3 diamantes diferentes e foi feita pela joalheria britânica Cleave and Company, que é a responsável pelas joias da rainha Elizabeth, avó de Harry. Foi o próprio noivo que criou o design do anel e dois diamantes são de sua mãe, a princesa Diana. O terceiro, maior e central, veio de Botswana, um país na África onde o príncipe e Meghan passaram férias no ano passado. A atriz trabalhou nas séries ‘Suits’ e ‘Fringe’ e é divorciada – foi casada com trevor Engelson entre 2011 e 2013.

Polêmica

Após chamar Titi de ‘macaca’, socialite diz que Anitta ‘cheira pó’

A socialite Day McCarthy criou uma nova polêmica ao divulgar um vídeo dizendo que a cantora Anitta é usuária de cocaína. “Anitta cheira pó, sim! Cheirou pó na minha frente, eu ainda filmei, sem querer. E se me irritar muito eu posto o vídeo mesmo”. Os vídeos com as acusações foram publicados no Instagram Stories (ferramenta em que as imagens compartilhadas desaparecem em 24 horas) da socialite junto de “provas”, como áudios e conversas que parecem comprovar que McCarthy esteve com Anitta. “As únicas pessoas que eu posso realmente provar que cheiram pó é só a Thaila Ayala e a Anitta”, diz a socialite em outro vídeo. Anitta respondeu e afirmou que os comentários de que usa cocaína são “calúnias absurdas” e seu envolvimento é apenas para desviar o foco “do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia contra crianças”. Nos últimos dias, o nome da brasileira naturalizada canadense voltou a ser comentado depois de publicar um vídeo racista, ofendendo Titi, 3, a filha de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank. Nas imagens, McCarthy chama a menina de “macaca com cabelo de bico de palha”.

Beleza

Após 39 anos, África do Sul vence o Miss Universo; brasileira fica no top 10

A nova dona da coroa de Miss Universo é a sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters, 22 anos. Ela é a segunda vencedora de seu país no concurso, que levou o título para casa em 1978, com Margaret Gardiner. A brasileira Monalysa Alcântara, 18 anos, ficou entre as dez semifinalistas, mas não avançou no corte seguinte, que elegeu as cinco finalistas. A piauiense se apresentou com um vestido vermelho da estilista Glória Coelho. As misses Colômbia, Laura González, 22, e Jamaica, Davina Bennett, 21, ficaram respectivamente na segunda e terceira posições.

Filha de Silvio Santos

Silvia Abravanel fala do orgulho que tem de ser adotada

Durante participação no programa ‘Eliana’, do SBT, neste domingo (26), a apresentadora Silvia Abravanel contou sobre sua criação e como foi crescer sabendo ser filha adotiva de Silvio Santos. A apresentadora do “Bom Dia & Cia” contou que foi adotada com só três dias de vida e que sempre teve orgulho disso. “Isso nunca me trouxe problema, sempre tive orgulho de ter sido adotiva”, disse Silvia, que descobriu não ser filha biológica do dono do SBT quando ainda era criança. “Eu ouvia esse termo (adotada) de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente. Eu cheguei pro meu pai: “pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva?”. Aí ele chamou a mim, a Cintia e a Daniela e explicou que eu não era uma filha da barriga da mamãe, mas que eu era uma filha do coração”, falou, emocionada.

Racismo

Personalidades postam mensagens em apoio a Titi nas redes sociais

Diversas personalidades estão demonstrando apoio a Titi e à sua família após a socialite Day McCarthy ter publicado um vídeo com comentários racistas extremamente ofensivos sobre a garota. Ela não é digna de ser chamada de mulher”, bradou o apresentador Datena. O youtuber Whindersson Nunes preferiu ressaltar a família da garota: “Eu queria era fazer parte de um ‘familhão’ da p*** desses!”. Amiga da família, Fernanda Paes Leme também se manifestou: “Combate-se o ódio com amor, e aqui tem de sobra. Lutemos, lado a lado, por um mundo melhor”. Outros nomes conhecidos como Otaviano Costa, André Marques e Thammy Miranda também se manifestaram.

Níver do dia

Benito di Paula

cantor brasileiro

76 anos