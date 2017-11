Meirelles diz que definirá candidatura no primeiro trimestre de 2018

JOELMIR TAVARES, RENAN MARRA E THAIZA PAULUZE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (27) que decidirá se será ou não candidato à Presidência no primeiro trimestre de 2018. De acordo com Meirelles, a prioridade, por ora, é a retomada da economia do Brasil. "A minha função hoje é na Fazenda e é fundamental para o país", disse Meirelles em evento promovido pela revista "Veja". "Estamos criando emprego e o Brasil está crescendo". Segundo o ministro, a agenda de reformas no Brasil tem de continuar. Ele afirmou que o país deve, por exemplo, aumentar a produtividade nacional e disse que a simplificação tributária é muito importante, alegando que há muito imposto no Brasil. Em relação ao ex-presidente Lula, Meirelles disse que as as propostas que estão sendo feitas pelo petista hoje vão no sentido contrário do que está sendo realizado para retirar o Brasil da crise. Na última pesquisa Datafolha sobre as eleições de 2018, Lula lidera em todos os cenários que participa. Meirelles disse que, no governo petista, a crise começou após a aplicação na economia de uma série de incentivos fiscais. "Em 2010, com o país voltando a crescer, o Banco Central retirou o mecanismo de liquidez para reequilibrar a economia e, infelizmente, os incentivos fiscais continuaram acelerando-se, inclusive nos anos seguinte. Isso desequilibrou completamente [a economia]. A taxa de juros e a inflação subiram", disse. Sobre a reforma da Previdência, Meirelles disse que tem a expectativa de que o projeto seja projeto seja votado na Câmara dos Deputados ainda neste ano. "Acho que [a aprovação] é viável", disse.