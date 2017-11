Palmeiras bate Botafogo em dia de homenagens a Zé Roberto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras depende apenas de si para terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeão. Na noite desta segunda-feira (27), no Allianz Parque, o clube alviverde derrotou o Botafogo por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do torneio, com 63 pontos. Tem um a mais que Grêmio e Santos, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Na última rodada, uma vitória contra o Atlético-PR, fora de casa, lhe valerá a segunda colocação. O Botafogo é o oitavo colocado, com 52 pontos. Os gols da vitória diante do Botafogo foram anotados por Dudu e Keno, aos nove e 17 minutos do segundo tempo. No primeiro, Dudu aproveitou um leve desvio de Borja após cruzamento de Keno e tocou para a rede. No segundo, Keno fez bela jogada individual e acertou um chute no ângulo de Gatito. A noite foi de homenagem a Zé Roberto, 43, que se aposentará ao fim da temporada. Em seu último jogo com a camisa palmeirense no Allianz Parque, ele foi capitão e recebeu uma placa comemorativa das mãos do presidente Maurício Galiote e uma camisa em um quadro. Ainda antes de a bola rolar, ele foi aplaudido no centro do gramado pelos companheiros de time, adversários e torcedores. Na comemoração dos gols, Zé Roberto foi abraçado e jogado pelo alto pelos companheiros. O goleiro Jaílson foi titular no lugar de Fernando Prass, em sua primeira partida desde agosto, quando machucou o quadril na eliminação da Libertadores. Com ele em campo no Brasileirão, incluindo o de 2016, o Palmeiras soma 18 vitórias e seis empates. NOVO TÉCNICO NA TORCIDA Contratado como técnico para 2018, Roger Machado esteve no estádio para acompanhar a partida. Leila Pereira, conselheira do clube e presidente da Crefisa, postou em sue perfil no Facebook uma foto junto com o treinador e o dirigente de futebol Alexandre Mattos. PALMEIRAS Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés (Willian); Keno, Borja e Dudu (Hyoran). T.: Alberto Valentim BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso (Ezequiel) e João Paulo (Marcos Vinícius); Bruno Silva, Leo Valencia e Rodrigo Pimpão; Guilherme (Vinícius Tanque). T.: Jair Ventura Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Juiz: Elmo Resende Cunha (GO) Cartões amarelos: Felipe Melo, Moisés e Edu Dracena (PAL); Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Gilson e Rodrigo Pimpão (BOT) Gols: Dudu (PAL), aos 10min, e Keno (PAL), aos 18min do segundo tempo